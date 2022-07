Chaves: Mercado Local de Produtores conta com novo setor de produtos agroalimentares transformados

O Mercado Local de Produtores conta, desde ontem, com um novo setor de produtos agroalimentares transformados, um espaço vocacionado para a venda direta destes produtos ao consumidor, como fumeiro, pão, queijo, compotas, licores, conservas, entre outros, complementando e diversificando a oferta de produtos ali comercializados.

Com esta nova valência, o Mercado vem ganhar, no contexto local, mas também regional, maior notoriedade enquanto polo dinamizador das cadeias curtas e do escoamento das produções locais em todas as suas vertentes.

O executivo municipal não quis deixar de marcar presença na abertura do espaço. Para o Presidente da Câmara, “este é mais um passo num processo de requalificação, iniciado há 4 anos”. Um espaço que classifica de “central e genuíno, dos produtores e dos consumidores, numa interação permanente e próxima, entre quem produz e quem consome”. O objetivo é, segundo Nuno Vaz, “atrair e afirmar o que é autêntico, dando uma oportunidade a quem quer continuar a manter esta ligação à terra, aos nossos produtos, à nossa identidade”. “A ambição é, no entanto, muito maior e futuramente pretende-se transformar o Mercado Municipal num centro comercial local”, salientou.

A intervenção contou com a parceria da ADRAT – Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, no âmbito da sua estratégia de desenvolvimento local, relacionada com o mundo rural. Presente na abertura do espaço esteve também o Secretário-Geral da ADRAT, António Montalvão Machado, que considera que atendendo à centralidade de Chaves, este Mercado Municipal pode assumir-se como um polo importante na promoção do mundo rural de todo o território do Alto Tâmega.

Orçada em mais de 44 mil euros, a intervenção foi financiada pelo Plano de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR2020) e contemplou obras de requalificação, ampliação, criação de instalações sanitárias, bem como a melhoria da acessibilidade, aquisição de estruturas de venda e distribuição de material promocional e informativo deste novo espaço (sacos e flyers).

