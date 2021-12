Mercado de Chaves em obras para receber novo setor de produtos agroalimentares

O Mercado Local de Produtores está em obras de reabilitação e ampliação para poder receber um setor de produtos agroalimentares transformados. A empreitada, adjudicada à empresa “VipecaObras y Servicios, SL.”, prevê ainda a reabilitação das fachadas do edifício.

Orçada em cerca de 82 mil euros, a obra em causa compreende duas intervenções distintas: requalificação do piso 0 (com ampliação da sala existente; aplicação de pavimento novo; a criação de instalações sanitárias, bem como a melhoria da acessibilidade ao interior), a qual é financiada pelo do Plano de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR2020) em 22.185,05€, bem como a requalificação das fachadas (pintura e reparação das superfícies; reabilitação de muros; colocação de grades e portões com vista à melhoria das condições de segurança do edifício).

Fonte: CM Chaves