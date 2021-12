Chaves: “Mirada Migrante” de Guida Nunes retrata olhar sobre o mundo

A Biblioteca Municipal de Chaves recebeu ontem, dia 16 de dezembro, a apresentação do livro “Mirada Migrante”, de Guida Nunes, que nada mais é do que o seu olhar atento sobre este mundo, não apenas os seus sentimentos, mas também uma angústia por todas as dificuldades que se apresentam à humanidade nos dias de hoje.

Anteriormente conhecida pelas suas obras em prosa já publicadas, a romancista, advogada e jornalista, aventura-se agora nos meandros da poesia com “Mirada Migrante”, que abre com a “Esperança”, mostrando uma escrita poética conveniente, com a capacidade de saltar entre como emoções e os elementos do quotidiano, entre o sonho e o razão.

Guida Nunes é uma personalidade multifacetada que mantém a cultura da memória. A sedução do mundo Literário desconhecido, dos mundos possíveis, e a sua capacidade de sonhar transmite uma vasta e riquíssima imaginação.

A obra foi apresentada por Manuela Rainho. Em representação do Município esteve o Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Tiago Caldas, que referiu que a autarquia tem vindo a apostar na área cultural, de forma sustentada e descentralizada, projetando e apoiando um conjunto de práticas culturais de relevância, como no domínio do livro e da leitura. Acrescentou ainda que, “às bibliotecas municipais cabe a nobre missão de divulgar os livros de autores locais, permitindo-lhes emergir no panorama literário local, afirmando-se como mais valias na defesa da cultura e do património imaterial da região”.

Com o intuito de dar a conhecer a obra desta autora, este livro pretende ainda auxiliar o leitor a aprofundar o conhecimento das várias vertentes literárias de Guida Nunes.