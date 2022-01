Chaves: Operação “Escola Saudável” permite retirar amianto de todas as escolas do concelho

A autarquia encontra-se a executar a operação “Escola Saudável” com o objetivo de eliminar todas as coberturas de amianto nos estabelecimentos de ensino até ao final do primeiro semestre deste ano.

Nesse contexto, encontram-se já concluídos os trabalhos de remoção das placas de fibrocimento nas escolas básicas de Vila Verde da Raia, N.º5 de Chaves (Casas dos Montes), Dr. Francisco Gonçalves Carneiro, Escola Básica 2.3 de Vidago e Escola da Dorna. O plano de ação em curso terminará com a intervenção na Escola de Pereiro de Agrações.

Tratam-se dos últimos estabelecimentos de ensino do concelho que continham amianto, sendo agora possível, através desta intervenção, eliminá-lo totalmente das escolas públicas, respondendo assim a uma preocupação de saúde pública da comunidade.

O investimento do município neste domínio atingiu mais de 120 mil euros, sendo que as intervenções na Escola da Dorna e de Pereiro de Agrações foram suportadas na totalidade pela autarquia, enquanto que as empreitadas nas escolas básicas de Vila Verde da Raia, N.º 5 de Chaves e Dr. Francisco Gonçalves Carneiro implicaram uma comparticipação financeira através do Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020).

As intervenções incluídas na operação contemplaram a requalificação das coberturas, com vista à remoção e substituição das placas de fibrocimento existentes por outros materiais, mais seguros para a saúde humana e ambiente, visando ao mesmo tempo melhorar o conforto térmico.