Chaves: orçamento participativo volta a integrar duas componentes e afeta 280 mil euros

O Município de Chaves inicia uma nova edição do Orçamento Participativo (OP), este ano com a incorporação da Componente de propostas de intervenção infraestrutural e a afetação de 280 mil euros, distribuídos por dois grupos de projetos.

O OP de Chaves é uma iniciativa da autarquia, que ambiciona aprofundar a recolha de contributos dos cidadãos, na discussão e elaboração do orçamento público municipal. Através deste projeto, os flavienses terão a oportunidade de participar, escolhendo o destino de parte dos investimentos públicos.

Os proponentes podem, assim, apresentar as suas propostas em duas componentes: Componente nº 1 – Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos – Propostas até 250.000€; Componente nº 2 – Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural e Desportivo – Propostas até 30.000€.

O período para apresentação de propostas será de 01 de junho a 31 de julho.Os cidadãos interessados em participar no OP podem apresentar as suas ideias de projeto das seguintes formas: por via eletrónica, através do portal op.chaves.pt; envio de formulário para o correio eletrónico op@chaves.pt ou por carta dirigida à equipa coordenadora do OP Chaves.

Esta é a 7ª edição do OP, onde a população pode apresentar propostas e votar nas mesmas, estando aberta à participação de todos os cidadãos recenseados no concelho, com idade igual ou superior a 18 anos. Para mais informações, os interessados poderão aceder ao portal do OP Chaves, em http://op.chaves.pt