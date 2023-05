Chaves: palestra “Culto Moderno aos Monumentos” proporciona nova abordagem aos valores do património

A Biblioteca Municipal de Chaves acolheu no passado dia 28 de abril, uma palestra dedicada à reflexão sobre os monumentos do centro histórico flaviense, intitulada “Culto Moderno aos Monumentos”, uma iniciativa do Fórum Galaico Transmontano – Círculo de Estudos e Divulgação, criado em 2005 e que tem por objeto a promoção e divulgação do património cultural e natural de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Galiza.

A sessão contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara, Francisco Melo, do Presidente da Direção do Fórum, Adolfo Rolan e Luís de Carvalho professor de História e membro fundador desta Associação Cultural.

O “Culto aos Monumentos” versa a necessidade do homem moderno em identificar os monumentos como símbolos necessários à construção da identidade cultural. Nesta vertente o Município flaviense decidiu candidatar a Ponte Romana de Trajano e as Termas Medicinais Romanas de Chaves a Marca do Património Europeu, iniciativa promovida pela União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, tendo sido selecionadas pelo Estado Português e que neste momento se encontram em apreciação pelo júri europeu.

GC CM