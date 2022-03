Chaves: participantes do projeto “Atelier P´Rá Vida” assinalam Dia da Mulher com os seus trabalhos

As participantes do projeto “Atelier P´Rá Vida”, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte 2020, quiseram assinalar o Dia da Mulher, ao conceberem pequenas lembranças para oferta, ao abrigo de quatro ateliers: costura criativa, decoração, reciclagem e pintura.

Durante a manhã de hoje, e acompanhadas pela Vereadora de Ação Social, procederam, com orgulho, à distribuição dos seus trabalhos a todas as trabalhadoras da autarquia.

O referido projeto visa promover atividades ocupacionais, potenciando o desenvolvimento pessoal e social de indivíduos pertencentes a grupos socialmente vulneráveis, empenhados em viver e em partilhar saberes e aprendizagens. A este grupo-alvo de utentes ser-lhe-á conferida a oportunidade de integração sociocultural, promovendo o combate ao isolamento social, a promoção de partilha de saberes e experiências, a diminuição da infoexclusão e ainda o aumento da autoestima que promoverá o seu desenvolvimento integral.