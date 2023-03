Chaves: Pavilhão Municipal recebeu encontro de ginástica e futsal

O fim de semana passado foi dedicado ao desporto infantojuvenil, sendo o Pavilhão Municipal de Chaves o palco para a realização de dois eventos, o 2º Encontro de Ginástica de Desporto Escolar da CLDE de Vila Real e o 55º Encontro de Futsal para Crianças – Petizes e Traquinas.

Sábado, dia 11 de março, o dia foi dedicado à Ginástica, que contou com a participação de cerca de 200 alunos do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins – Chaves, do Agrupamento de Escolas Latino Coelho – Lamego, Colégio de Amarante e Agrupamento de Escolas de Tarouca, que apresentaram os seus exercícios em três disciplinas gímnicas, Ginástica Acrobática, Minitrampolim e Ginástica Artística.

No domingo, dia 12 de março, participaram mais 200 petizes e traquinas no 55º encontro de futsal que contou com as seguintes equipas AD Flaviense, Alves Roçadas, GD Vilar de Perdizes, CP Vilarandelo, ACD Santo Estêvão, Academia Johnson Januário, Amigos de Cerva, Hóquei Flaviense, ASM Vila Marim, Amigos Abeira Douro e Valpaços FC.

Com o apoio do Município e as organizações dos eventos, nomeadamente responsáveis pela Ginástica do Agrupamento Dr. Júlio Martins e Associação Desportiva Flaviense e Associação de Futebol de Vila Real, o resultado final foi um fim de semana desportivo em pleno, com bancadas repletas de um publico entusiasta e de muitos sorrisos desportivos.