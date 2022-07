Chaves: perto de um milhão de euros para apoio às freguesias

O Município vai transferir, no presente ano, cerca de 1 milhão de euros para as Freguesias do concelho.

Ontem, teve lugar a assinatura formal dos protocolos de concessão de apoio financeiro às freguesias do concelho, no valor de 840 mil euros, montante a que vem juntar-se o apoio anual à Associação de Freguesias, que ronda os 80 mil euros. A somar a estes apoios financeiros, o município tem já em execução investimentos em obras de importância local, como alargamento da rede de saneamento, beneficiação de estradas e caminhos municipais, melhorias na rede de abastecimento de água, beneficiação e alargamento da rede de iluminação pública, e até ao final do ano outros começarão a ser executados.

A meta é, para o Presidente da Câmara, “chegar ao final do mandato, em 2025, com uma atribuição anual de 1 milhão e meio de euros”. Nuno Vaz ambiciona ter condições financeiras para concretizar esse objetivo, já que as populações locais merecem e o trabalho dos Presidentes de Junta é credor dessa nossa ambição”.

A transferência de verbas para as 39 Juntas de Freguesia constituem uma das prioridades do executivo municipal, no sentido de garantir um nível satisfatório de investimento em todas as localidades, numa gestão mais eficiente dos recursos financeiros, uma vez que os autarcas locais se encontram mais próximos das populações.

Saliente-se que, desde 2017, foram já atribuídos às Juntas de Freguesia mais de 3 milhões e quinhentos mil euros, para fazer face à execução de competências próprias e à concretização de projetos e atividades de interesse local.