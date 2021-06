Chaves, Pólo de Cultura em Rede: dois mil anos de história, arquitetura e cultura apresenta seis grandes espetáculos

Projeto prevê a realização de um conjunto de iniciativas culturais diversificadas, dinâmicas e inovadoras que evocam a relevância histórica, arquitetónica e cultural de Chaves, tendo por referência as principais épocas e os principais monumentos arquitetónicos da cidade e do seu Centro Histórico

Até ao final do ano de 2021, seis locais da cidade flaviense acolherão outros tantos eventos, que convidam a viajar ao passado, revisitando os distintos períodos da sua história. Chaves, Pólo de Cultura em Rede: Dois mil anos de história, arquitetura e cultura pretende reafirmar a importância histórica e monumental da região através da valorização da matriz local, na preservação de valores e afirmação da identidade e memória coletiva.

O primeiro espetáculo realiza-se já no próximo dia 19 de junho, com Música Ancestral nos tempos dos Castelos. Fazem ainda parte deste programa um Festival Etnográfico e Gastronómico alusivo ao tempo das Invasões Francesas, um Concerto de Música Clássica com Orquestra Sinfónica, uma Encenação Teatral de lenda local alusiva à reconquista, um Espetáculo de Dança e Luz alusivo ao uso mitológico e curativo das águas e ainda um Concerto com Banda Pop contemporânea.

Chaves, Pólo de Cultura em Rede, pretende aumentar a atratividade turística do concelho proporcionando a oportunidade de retoma e de dinamização da economia local.

O Município assegurará a realização dos eventos numa atuação conjunta entre entidades e associações de cariz social, educativo, recreativo e cultural, com o intuito de valorizar os agentes culturais do território assim como a sua oferta cultural e artística.

Projeto financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.