Chaves prepara candidatura para qualificação e revitalização digital do Centro Histórico

O município de Chaves encontra-se a preparar uma candidatura no âmbito dos Bairros Comerciais Digitais, um Aviso lançado pelo Governo, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Esta candidatura será desenvolvida na modalidade de consórcio, em parceria estratégica com a ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega, a ADRAT – Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega, a PROCENTRO – Promoção do Centro Histórico de Chaves, a GEMC – Gestão de Equipamento do Município de Chaves e a AMOCHAVES – Associação De Moradores do Centro Histórico de Chaves, tendo como objetivo a dinamização das atividades empresariais com particular destaque para o comércio e os serviços.

Tratando-se de uma primeira fase da candidatura, que consiste numa manifestação de interesses, e que deverá ser submetida até ao final do mês de março, o município realizou na passada segunda-feira, dia 09 de março, uma sessão pública dirigida particularmente aos agentes económicos, entidades e instituições do centro histórico.

Para auscultação pública, e no decorrer da elaboração da candidatura, encontra-se disponível um questionário online dirigido aos empresários e à população em geral, no sentido de se poder proceder a uma análise objetiva sobre necessidades e recursos para desenvolvimento das melhores práticas, com base nestes resultados.

É essencial a participação de todos para que o diagnóstico seja o mais adequado possível, num projeto que é de todos.