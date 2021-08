Chaves prepara implementação de recolha e valorização de biorresíduos

O Município está a preparar o plano de ação para implementação do serviço de recolha de biorresíduos, após conclusão e apresentação pública do “Estudo para o Desenvolvimento de Sistema de Recolha de Biorresíduos no Município de Chaves”.

Este estudo, que resultou de uma candidatura apresentada ao Fundo Ambiental em outubro passado para obtenção de apoio no montante de cinco mil euros e aprovada em dezembro, ficou a cargo da empresa 3Drivers – Engenharia, Inovação e Ambiente Lda., encontrando-se já disponível para consulta a sua versão final no site do Município (www.chaves.pt).

Recorde-se que o Parlamento Europeu veio estabelecer a obrigatoriedade dos estados membros assegurarem, até 31 de dezembro de 2023, que os biorresíduos (resíduos biodegradáveis, como resíduos alimentares e de cozinha) sejam separados e reciclados na origem ou recolhidos seletivamente. Em Chaves, a data para o início da recolha seletiva dos biorresíduos será antecipada.