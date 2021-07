Chaves: projeto de inclusão “Cultura para todos” arrancou com atelier de teatro

A sessão de abertura do atelier de teatro “Lenda em que existimos”, que decorreu no passado dia 7 de julho, na Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves, marcou o início de um ciclo de ateliers temáticos, com a duração de 12 meses, integrados no projeto “Cultura Para Todos – A Criatividade Eleva o Espírito, Agita Outros Mundos”.

O atelier de teatro vai contar com um total de 25 sessões, com workshops formativos para um espetáculo inclusivo, e quatro workshops temáticos, nomeadamente de sensibilização para a integração na atividade, postura e dicção no contexto teatral/comunicação expressiva, técnicas de dinâmicas de grupo e técnicas de exercícios teatrais em palco.

Esta atividade dará oportunidade aos participantes de conhecerem e explorarem a arte de representação teatral, com aprendizagens desde a criação de guiões, figurinos e cenários, até ações de promoção e sensibilização para a comunidade, com o objetivo final de dar a conhecer um pouco mais da cultura da região, através de representação de lendas locais, bem como a promoção da comunicação entre eles.

Nuno Vaz, Presidente da Câmara, presente na sessão, reconheceu a importância deste projeto para o concelho, que ambiciona uma sociedade mais inclusiva, mais participada e dinâmica, que seja verdadeiramente uma sociedade de todos, contra a discriminação, que permita envolver aqueles que muitas vezes ficam esquecidos.

Este projeto do Município, pretende promover a aquisição e desenvolvimento de competências básicas profissionais, sociais e pessoais, junto de grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, através da dinamização de vários ateliers que integram práticas artísticas e culturais, com especial enfoque na Música, Teatro, Artesanato, Dança e Artes Manuais.

Projeto financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Social Europeu.