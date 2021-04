Chaves promove Trilhos das Memórias no Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

O Município de Chaves associa-se à comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (DIMS), que se assinala anualmente a 18 de abril, uma iniciativa promovida pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), em colaboração com o ICOMOS Portugal e desenvolvida online, através da página web: http://w3.patrimoniocultural.pt/dims2021/digital/



Este ano subordinado ao tema “Passados Complexos: Futuros Diversos”, a autarquia flaviense celebra este dia com a promoção do seu património cultural, natural e turístico, dando destaque ao projeto “AVIVAR – nos trilhos das memórias”, inserido nas atividades “Rotas Patrimoniais/Itinerários Culturais”, que agrega na sua essência referências ao nível do património cultural material – edificado e utensílios – e imaterial – memórias. Esta proposta permite dar a conhecer uma parte significativa do mundo rural do concelho, alicerçado em seis trilhos, pequenas rotas homologadas (PR), que podem ser explorados numa outra perspetiva, vivenciando-se, em simultâneo, o turismo de natureza, cultural e patrimonial. Descubra mais em https://www.avivar.pt/



O tema eleito destaca o papel fundamental do património enquanto fator de identidade e agregação de grupos e de comunidades, nas relações entre culturas e na responsabilização coletiva para a proteção e salvaguarda dos atributos, dos significados e valores que constituem uma herança comum. Estabelece ainda uma oportunidade de sensibilização das comunidades para reflexão sobre o passado e a importância de preparar um futuro mais harmonioso, tendo sempre presente que o património deve ser fator de união, partilha, cidadania e resiliência na evolução e valorização de sítios, paisagens, práticas e coleções.