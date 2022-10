Chaves recebe apresentação do “Dicionário Picaresco e Satírico de Trás-os-Montes e Alto Douro”

Cerca de uma centena de leitores testemunharam o enaltecimento do falar mais genuíno do povo transmontano, no passado dia 7 de outubro, pelas 17h00, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, com a apresentação do “Dicionário Picaresco e Satírico de Trás-os-Montes e Alto Douro”, a mais recente obra de Armando Ruivo.

Fruto de um trabalho desenvolvido para evidenciar e preservar o maior tesouro de um povo, nomeadamente a sua língua, o autor recolheu vários nomes e expressões tradicionais que radicam na natureza humana, especialmente nos seus costumes, vivências, fraquezas, crenças, jogos amorosos e lúdicos.

Recorrendo a quadras populares, histórias, comentários, excertos, chistes e adágios, Armando Ruivo pretendeu emergir a palavra como repositório cultural de um povo, representando uma componente identitária da história de uma região.

O Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz, reconheceu a importância de plasmar este legado para as gerações vindouras, por se tratar de um marco promotor de fortes ligações com as raízes genealógicas e culturas na comunidade, que tornam Trás-os-Montes e Alto Douro territórios de características singulares e diferenciadas.

Cassiano Reimão, Professor Doutor da Universidade Nova de Lisboa responsável pela apresentação, revelou ainda que o Dicionário “contém significativos elementos para a cultura, permitindo um contacto com um substrato de ruralidade que nutre as vivências humanas numa região, sendo expressão de uma cultura profundamente telúrica e estabelecendo, no fundo, um diálogo com a cultura popular tramontana”.

A cerimónia deu-se por encerrada com a declamação de pequenos excertos da obra, na voz de Marília Julieta Gomes.