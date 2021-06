Chaves recebe “especialistas da água” em encontro internacional para a investigação, inovação e valorização

Durante dois dias Chaves transforma-se na capital europeia da água mineral natural, com a realização do AQUAFORUM – Fórum Europeu de Investigação, Inovação e Valorização da Água Mineral Natural, um evento de âmbito Europeu dedicado à discussão científica, técnica e estratégica em torno da temática da utilização da água mineral como recurso endógeno essencial para o desenvolvimento e sustentabilidade territorial.

Realizado no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, participam neste encontro temático múltiplos peritos nacionais e internacionais, com o objetivo de criar uma Rede Europeia dedicada à Investigação, Inovação e Valorização da Água Mineral e estimular a geração de conhecimento em torno da temática da água mineral.

Participam no projeto, para além de Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Polónia, Hungria, Islândia, República Checa, Eslovénia, Sérvia, Bulgária, Países Baixos, Turquia, Grécia, Roménia, Lituânia, Chipre e Eslováquia.

O evento conta com a presença de Ana Brunhosa – Ministra da Coesão Territorial, Manuel Heitor – Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Isabel Ferreira – Secretária de Estado da Valorização do Interior, João Sobrinho Teixeira – Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Rita Marques – Secretária de Estado do Turismo, António Lacerda Sales – Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, entre outros ilustres participantes.

Iniciativa realizada em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega, o Instituto Politécnico de Bragança, a Sociedade Internacional de Hidrologia Médica e Climatologia, e a Associação de Termas de Portugal.

Mais informações sobre o AQUAFORUM podem ser consultadas no seguinte link: