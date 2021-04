Chaves recebe exposição “Acasos Objetivos” sob a mira de Carlos Magno

A Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves apresenta, de 30 de abril a 27 de junho, a Exposição “Acasos Objetivos” do jornalista e cronista Carlos Magno, um trabalho de centenas de fotografias captadas na rua sobre intervenções artísticas, como por exemplo em sinais de trânsito, poesia mural entre outras.

Com a curadoria do Bairro dos Livros, esta exposição, é composta por imagens de semiótica urbana que documentam para o futuro a efémera voz dos cidadãos, assim como da cultura contemporânea e seus comportamentos, através de escritas e desenhos nas paredes, nas estradas ou nos cartazes que, em muitos casos, resultam do alinhamento de acontecimentos, mais ou menos acidentais, que o fotógrafo descobre ou pressente e não perde a oportunidade de registar.

Numa busca casual na cidade, nas paredes das casas, muros e pessoas, Carlos Magno, faz da fotografia um ato incógnito, captando as palavras, as imagens e os símbolos, que tornam as fotografias sérias, humorísticas e satíricas.

A exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público de terça a sexta-feira, das 14h00 às 18h00, e sábados das 09h00 às 13h00, em conformidade com a lotação máxima do espaço e cumprimento das diretrizes emanadas pela DGS.