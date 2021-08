Chaves recebe hoje a 82ª Volta a Portugal em Bicicleta

Nesta que é a 8º etapa da 82ª Volta a Portugal, num percurso que liga Bragança a Montalegre, o primeiro momento de passagem da caravana por terras flavienses terá lugar, às 15h01, com a entrada no concelho. Seguir-se-á às 15h02 na aldeia de tronco e continuará por lugares emblemáticos da cidade, nomeadamente a rotunda do KM 0 da Estrada Nacional 2, junto ao Jardim Público de Chaves, às 15h34, Ponte Nova às 15h37, seguindo em direção à freguesia de Curalha com o último momento às 15h47 em São Domingos.

Neste sentido, o município vem também informar que haverá alguns condicionamentos de trânsito, solicitando a compreensão dos munícipes pelo incómodo que possa vir a causar. A Volta a Portugal, prova rainha do ciclismo português, percorre o país de norte a sul, ao longo de mais de 1500 quilómetros, entre 4 e 15 de agosto, contando com um pelotão de 126 ciclistas, em representação de 18 equipas.