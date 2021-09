Chaves recebe XVI Maratona BTT Rota do Presunto

A cidade Flaviense irá acolher mais uma edição da Maratona BTT Rota do Presunto, no próximo domingo, dia 12 de setembro, com concentração às 09h00, no Centro Cultural de Chaves.

Uma atividade desportiva com um ambiente único que contará com a participação de alguns dos melhores praticantes da modalidade a nível nacional.A beleza da região, as características únicas dos percursos e a gastronomia são os atrativos da XVI Maratona BTT Rota do Presunto, que promete ficar na história da modalidade.

Um desafio, uma experiência à qual qualquer praticante de BTT não pode ficar indiferente, com a oportunidade de passar um fim-de-semana inesquecível.Inscrições em www.bttclubedechaves.pt.

Um evento desportivo organizado pelo BTT Clube Chaves com o apoio do Município de Chaves.

No espaço de realização do evento serão implementadas as medidas de saúde pública em vigor.