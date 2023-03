Chaves recebeu conferência internacional multidisciplinar da saúde

A cidade flaviense foi escolhida para receber a “1ª Conferência Internacional Multidisciplinar da Saúde”, evento organizado pelo Instituto Superior de Saúde, ISAVE, em parceria com o Centro Internacional de Ensino e Investigação Fernão de Magalhães, que decorreu hoje, no Forte de São Francisco.

A iniciativa teve como principal objetivo procurar soluções subordinadas aos cuidados paliativos, com experiências além-fronteiras, realçando o papel deste serviço de saúde na promoção da qualidade de vida de doentes e famílias, que sofrem com doenças avançadas e progressivas.

Na sessão de abertura, o Presidente da Câmara de Chaves destacou a importância da discussão e aprendizagem no domínio dos cuidados paliativos. Para Nuno Vaz, “esta é uma área muito difícil, sendo primordial garantir que nessa fase da vida existam as melhores respostas, mais capazes, mais competentes e mais adequadas a cada situação. Para que isso aconteça, são importantes as infraestruturas e recursos, mas sobretudo os recursos humanos, com competências adequadas para que efetivamente haja uma relação adequada a cada situação, o mais perfeita possível, de forma a dignificar a vida e prevenir o alívio do sofrimento”.

Presentes na sessão de abertura estiveram o Presidente do ISAVE – Instituto Superior de Saúde, Fausto Amaro, o representante da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Leonel Fernandes, o Teniente Alcalde do Ayuntamiento de Verin, Gerardo Seoane, o Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, Rui Sousa Silva, e o Presidente da Sociedade Galega de Cuidados Paliativos, Marcelino Mosquera.