O Regimento de Infantaria N.º 19, de Chaves, promoveu uma ação de Dádiva de Sangue. Esta iniciativa decorreu em associação com o Instituto Português do Sangue e da Transplantação, tendo os “Fronteiros de Chaves” contribuído com 70 dádivas de militares e civis.

Esta iniciativa reveste-se de elevada importância, tendo como objetivo a mitigação da escassez de sangue nos bancos nacionais, contribuindo para a satisfação das necessidades básicas e a melhoria da qualidade de vida das populações​.