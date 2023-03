Chaves – Rota do Pastel contou com centenas de participantes

Realizada no passado domingo, 5 de março, a 4ª Maratona BTT Pastel de Chaves contou com 450 inscritos, nas três provas desportivas realizadas em Maratona de Elite, Maratona Curta e Meia Maratona, com início e fim na Alameda do Tabolado.

Esta prova, organizada pelo BTT Clube de Chaves e com apoio do Município, da freguesia de Vilela do Tâmega, da Associação Ciclismo de Vila Real, da Federação Portuguesa de Ciclismo, e do IPDJ, foi pontuável para o Campeonato Regional de XCM, da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real (ARCV), sendo a primeira de seis maratonas do calendário regional. Destinou-se exclusivamente aos atletas com licença desportiva de competição filiados na UVP – FPC e filiados UCI.

O percurso contemplou a passagem por diversas localidades do concelho através dos trilhos delimitados para o efeito, tendo sido oferecido a todos os participantes um reforço alimentar a meio da prova, bem como bebidas, fruta e pastéis de Chaves junto à meta.

Toda a atividade decorreu dentro de um espírito de convívio e amizade entre os participantes, oriundos sobretudo do norte de Portugal e também de Espanha.

A partida da prova contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara, Francisco Melo, que teve a oportunidade de proceder à sessão de boas vindas aos participantes e a entrega de Prémios com a presença do Vereador Nuno Chaves.

