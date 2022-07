Chaves: simulacro para testar e avaliar a capacidade de resposta no combate aos incêndios rurais

A autarquia flaviense e as três Corporações de Bombeiros Voluntários do concelho promoveram um Exercício de Combate a Incêndio Rural, no passado dia 5 de julho, na encosta da serra de Souto Velho, junto à estrada regional 311, com o objetivo de testar e avaliar a capacidade de resposta dos diferentes agentes envolvidos, atendendo ao início do nível IV do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

O exercício coordenado pelo Comando Distrital de Operações de Socorro, pretendeu retirar ensinamentos dos procedimentos de mobilização no teatro de operações, testar a montagem do plano de comunicações, reconhecer o terreno com elevada perigosidade, sinalizar os pontos críticos e identificar as oportunidades de intervenção, nomeadamente ao nível da rede viária, pontos de água, pontos de ancoragem, linhas de água, linhas elétricas e rede secundária.

Este simulacro contemplou ainda a evacuação de 15 edificações no interface urbano floresta, com o acompanhamento das forças de segurança, para aferir a mobilização da população, no âmbito do programa “Aldeia Segura e Pessoas Seguras”.

Embora o cenário do exercício seja simulado, a operação permitiu desenvolver a capacidade de resposta imediata em situações de emergência e dotar os agentes de novas valências na eventualidade de uma circunstância real.

Tendo em conta o risco elevado de incêndios rurais no concelho, o Presidente da Câmara Municipal, Nuno Vaz, realçou a importância da realização deste tipo de iniciativas, para que cada todos os intervenientes possam estar melhor preparados para responder às situações reais e que todos os anos fustigam o nosso território, deixando um apelo à população para uma vigilância ativa e, em caso de possível incêndio rural, contacto às autoridades.

No decorrer da ação estiveram envolvidos o Serviço Municipal de Proteção Civil, os Bombeiros Voluntários de Vidago, os Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves, os Bombeiros Voluntários Flavienses, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a GNR, a Associação Florestal Ambiental Concelho Chaves e a Brigada de Sapadores Florestais da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso.