Chaves: Sons Vibrantes em Concerto no Dia de Portugal

Porque a música é um fator de enriquecimento cultural e uma forma criativa para dar a conhecer o património de um país, o município apresenta em concerto, no próximo dia 10 de junho – Dia de Portugal, pelas 21h00, no Auditório do Centro Cultural, o Grupo Matabicho e Amigos (Francisco Esteves e Victor Andrade) que proporcionarão vários géneros musicais nascidos no espaço Lusófono.

Um espetáculo que conjuga a pluralidade e a diversidade, conceitos chave para o tratamento da cultura lusófona, consolidando a afirmação de um sentimento de pertença à língua lusa. Também haverá espaço para a interpretação singular de canções de autores como Vitorino, Fausto, José Afonso, Pedro Barroso e Carlos do Carmo.

Um espetáculo ao vivo, com entrada gratuita e número limitado de espectadores que deverão levantar previamente o bilhete na Biblioteca Municipal.