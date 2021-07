A equipa de vacinação do Centro de Saúde de Chaves informa a população que durante a semana que decorre e a próxima vai ter casa aberta para vacinação contra o COVID-19, nos dias úteis das 17h00 às 20h00 e aos fins-de-semana das 9h00 às 13h00 e das 14h00 às 20h00 (a chegada deverá ser até às 19h30, tendo em conta os 30 minutos da vigilância após administração da vacina), no CVC Chaves Pavilhão Expóflavia. Devem comparecer apenas as pessoas com idade igual ou superior a 45 anos.