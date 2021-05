Chaves vai investir 837 mil euros em apoios às freguesias do concelho

Desde o início do mandato já foram atribuídos 3 milhões e 234 mil euros



O Município de Chaves procedeu hoje, dia 05 de maio, à assinatura formal dos protocolos de concessão de apoios às freguesias do concelho. No presente ano, serão investidos 837 mil euros, através de Acordos de Cooperação, na melhoria das condições de gestão municipal, em cada uma das 39 freguesias. Um montante que acresce a outros investimentos que estão já a ser executados.



A transferência de verbas e delegação de competências nas Juntas de Freguesia constituem-se como uma das prioridades do executivo municipal, no sentido de garantir um nível satisfatório de investimento em todas as localidades, numa gestão mais eficiente dos recursos financeiros, uma vez que os autarcas locais se encontram mais próximos das populações.



Para o autarca flaviense, Nuno Vaz “mesmo com o reforço das verbas, já executadas desde o início deste mandato, que atingirá este ano um acumulado de mais de 3 milhões de euros, existe a consciência de que muito poderá ainda ser feito nesta área, sobretudo através de um aumento gradual de valores, de acordo com as necessidades locais.”



Saliente-se que, desde o início do mandato (em 2017), foram já atribuídos às Juntas de Freguesia 3 milhões e 234 mil euros, para fazer face à execução de competências próprias e à concretização de projetos e atividades de interesse local.