Chaves: vão ser plantadas 500 novas árvores nas margens do rio Tâmega

No seguimento do planeamento de reforço da estrutura arbórea da cidade, o Município iniciou ontem, dia 15 de março, os trabalhos de abertura de covas para a plantação de mais árvores, nas margens do rio Tâmega.

São 500 os exemplares que serão plantados, ao longo do Espaço Polis, nas áreas verdes localizadas na margem esquerda do rio desde o Jardim Público à Azenha dos Agapitos e na margem direita entre a Estação das Águas e o MACNA, com a colaboração dos alunos do 1º ciclo, por ocasião da comemoração do Dia da Árvore, no próximo dia 21 de março.

Será efetuada uma plantação de diversas espécies, predominantemente Quercus palustris e Liquidambar styraciflua, com vista ao sombreamento das pistas de circulação e embelezamento e enquadramento paisagístico, assim como valorização do espaço.

Tendo em conta que os jardins se encontram esburacados até ao dia da plantação, apela-se se para que a utilização lúdica dos espaços verdes seja mais atenta e cuidada.