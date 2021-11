Chaves: votação das propostas do Orçamento Participativo termina no dia 19 de novembro

Termina na próxima sexta-feira, dia 19 de novembro, a fase de votação de propostas apresentadas na presente edição do Orçamento Participativo de Chaves. A edição deste ano tem a votação oito propostas, três delas na Componente Nº1 – Requalificação Urbanística e Construção e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos e cinco propostas na Componente Nº2 – Promoção e Dinamização de Projetos de âmbito Cultural e Desportivo.

Os munícipes podem exercer o seu direito de voto através da página oficial do OP, em http://op.chaves.pt, após efetivar o respetivo registo, ou através de voto presencial, na Câmara Municipal. A votação está aberta a todos os cidadãos com idade igual ou superior a 18 anos, recenseados no concelho, podendo efetuar dois votos, um em cada componente.

Propostas a votação na Componente de empreitada

Alteração da Rotunda sita no Cruzamento da R314 com a N213

Parque Municipal de Skate

Requalificação Paisagística do Largo Miguel de Carvalho em Vidago

Propostas a votação na Componente imaterial

Cultura em tempos de pandemia

Homenagem ao Reverendo padre Joaquim Silveira

Leiteiras de Outeiro Seco – as brancas madrugadas da memória

Chaves BTT Challenge

Folgança Galaica no Castro de Curalha