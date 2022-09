Chefs de Lamego em destaque em Concurso Nacional de Tapas

A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, e o Vereador com o Pelouro do Turismo, José Pinto, saudaram a participação dos chefs Nuno Osório e Hugo Santana, de Lamego, que participaram esta semana no II Concurso Nacional de Tapas. Nuno Osório e Hugo Santana representaram, respetivamente, o Douro Castelo Signature Hotel e a Escola de Hotelaria e Turismo do Douro – Lamego, na competição que decorreu nesta instituição.

A vencedora do Concurso Nacional de Tapas foi Joana Duarte, do restaurante Pão de Canela, do Estoril, que vai agora competir no Campeonato Mundial de Tapas que se realizará em Valladolid, Espanha.

Em Lamego, todos os pratos a concurso foram harmonizados com espumantes Murganheira.

GC CM