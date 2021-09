CHTMAD adjudicou aquisição de acelerador linear no valor de 5 milhões de euros

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) acabou de adjudicar a aquisição do tão aguardado acelerador linear, no valor de 5 milhões de euros. Trata-se de um equipamento inovador, utilizado no tratamento oncológico, que permite a execução de várias técnicas, em tempo reduzido de tratamento, devido à elevada velocidade de ajuste dos campos de tratamento e administração de alta taxa de dose.

Esta manhã, no decorrer da cerimónia de inauguração das instalações da delegação de Vila Real da Liga Portuguesa Contra o Cancro, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, congratulou os membros da administração do CHTMAD pela “adjudicação do acelerador linear”, no valor de 5 milhões de euros.

“Há quatro dias conseguiram levar a bom porto um processo que tinha muitos anos”, referiu o autarca, salientando que, após a instalação deste equipamento, em conjunto com o “upgrade” do anterior, será possível prestar um melhor serviço de proximidade aos doentes oncológicos da região.

O CHTMAD, através de uma publicação nas redes sociais, explicou que se trata de um acelerador linear da marca Elekta, modelo Versa HD, que possibilitará a realização de técnicas de tratamento de radioterapia como radioterapia de intensidade modulada (IMRT), radioterapia em arco modulada volumetricamente e técnicas multilâminas estático (Step and Shoot). Permitirá, também, realizar radioterapia estereotáxica craniana e extracraniana com controlo respiratório para uma maior precisão, bem como o tratamento por imagem guiada.

“Com este novo equipamento, o CHTMAD disponibilizará tratamentos de Radioterapia Externa com maior precisão, aumentando, desta forma, a eficácia terapêutica e, consequentemente, a diminuição dos efeitos adversos. Deste modo, o CHTMAD pretende reforçar a sua capacidade assistencial e garantir a continuidade na prestação de cuidados de saúde de elevada qualidade à população da sua área de influência, com um investimento total de 5.530.715€ +IVA”, pode ler-se na publicação.

De referir que, em agosto de 2019, pouco tempo depois de iniciar funções, Rita Castanheira, presidente do Conselho de Administração do CHTMAD, referiu ao NVR que havia “alguns investimentos e prioridades para a área do polo oncológico, como o acelerador linear”.