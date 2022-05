CHTMAD assinalou o Dia Internacional do Enfermeiro

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) assinalou, ontem, dia 12 de maio, o Dia Internacional do Enfermeiro. Após dois anos particularmente difíceis, marcados pela pandemia da Covid-19, que a todos mudou as vidas, realizou-se, no Auditório da Unidade Hospitalar de Vila Real do CHTMAD, uma sessão comemorativa desta efeméride.

Durante a manhã, vários assuntos relacionados com a enfermagem foram abordados. Desde os projetos institucionais na área da enfermagem, bem como o testemunho de diferentes olhares da sociedade sobre o papel do enfermeiro.

No decorrer desta sessão houve, também, lugar à tomada de posse dos membros do Núcleo de Enfermagem de Reabilitação (NER-CHTMAD). A criação deste Núcleo teve como objetivo superar algumas lacunas nesta área específica e, sobretudo, permitir a partilha de conhecimento e experiência entre profissionais.

No final da manhã, depois de ouvir todas as intervenções, ficou mais uma vez patente a importância do papel do enfermeiro nas instituições de saúde e na comunidade.