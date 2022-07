CHTMAD com manutenção da certificação de vários serviços

Os Serviços de Esterilização, Farmacêuticos, Imagiologia, Imuno-hemoterapia e Laboratório de Genética do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) viram a sua Certificação renovada, pela norma ISO 9001:2015, em junho de 2022.

A Certificação ISO 9001:2015 implica que os Serviços assegurem a conformidade com as normas deste processo de gestão da qualidade de reconhecimento internacional. Para Clara Branco, Diretora do Serviço de Gestão da Qualidade, “esta certificação representa o compromisso com a qualidade dos serviços prestados aos utentes/clientes, bem como o empenho numa melhoria contínua do sistema”.

Com a implementação de um sistema de gestão da qualidade como a ISO 9001 pretende-se atingir, entre outros, os seguintes objetivos: aumento da confiança, interna e externa, nos serviços prestados; reorganização/estruturação dos serviços; aumentar a motivação dos colaboradores; prestígio dos Serviços; maior controlo dos custos de não qualidade e a sua diminuição; e, o principal objetivo, o aumento da satisfação dos utentes/clientes.

O Conselho de Administração recebeu com satisfação a notícia da conclusão de mais uma fase do processo de melhoria da qualidade, reconhecida na obtenção da manutenção da certificação, e agradeceu o sucesso deste processo à excelente Equipa de profissionais, que continua a desenvolver o seu trabalho com grande empenho e dedicação.