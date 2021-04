CHTMAD disponibiliza medicação antipsicótica aos seus utentes de forma gratuita

O Serviço de Psiquiatria do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) disponibiliza de forma gratuita, desde final de março, medicação antipsicótica de longa duração aos seus utentes.

Para Dulce Maia, diretora do Serviço de Psiquiatria, “por se tratar de medicação onerosa, constatou-se que por motivos económicos os pacientes adotavam uma toma inconstante ou simplesmente a suspendiam. Portanto, esta autorização de administração gratuita a pacientes em regime de tratamento ambulatório compulsivo ou com documentada insuficiência económica, representa um importante passo para garantir a continuidade destes tratamentos nestes pacientes”.

São disponibilizados em Hospital de Dia “fármacos antipsicóticos intramusculares de segunda geração e de libertação prolongada, que permitem uma maior estabilização clínica e, consequentemente, uma menor taxa de recaídas”.

Esta medida permite “uma melhoria cognitiva e motora importante, um mínimo de efeitos secundários, e portanto menor abandono do tratamento de pacientes com patologias psicóticas e outras doenças mentais graves”, disse.

Acrescenta, ainda, que “atualmente contamos já com cerca de 40 pacientes abrangidos por este programa, mas pretendemos chegar ao maior número possível e estamos já a trabalhar no alargamento deste regime de administração às outras Unidades Hospitalares”. Para o Conselho de Administração do CHTMAD, esta medida torna os cuidados mais justos e inclusivos, permite um melhor acompanhamento dos doentes e, assim, uma melhor resposta às necessidades da população, garantindo uma cobertura universal em saúde.