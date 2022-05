CHTMAD divulga resultados do Projeto MEU, com objetivo de disseminar boas práticas

Projeto MEU impulsiona melhorias na experiência do utente

Diminuir o tempo de permanência nos serviços de Consulta Externa e do Hospital de Dia é o desafio do Projeto MEU – Melhoria da Experiência do Utente implementado no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), uma iniciativa pouco difundida a nível nacional na utilização da metodologia LEAN para os serviços de Hospital de Dia.

O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) vai divulgar os resultados do Projeto MEU – Melhoria da Experiência do Utente nos serviços de Consulta Externa e do Hospital de Dia num seminário que se realizará no dia 27 de maio, na Unidade Hospitalar de Vila Real.

Esta iniciativa é um passo importante, dado pelo centro hospitalar, na implementação de estratégias de otimização de processos para uma melhor prestação de cuidados de saúde ao utente, tornando-os mais simples, geradores de maior satisfação e, também, menos onerosos.

“Melhorar o atendimento nos serviços de Consulta Externa e do Hospital de Dia do CHTMAD, através da implementação da metodologia LEAN, foi uma estreia para nós e um processo exigente e desafiante”, comenta José Guerreiro, enfermeiro gestor do projeto, lembrando que este modelo de melhoria de processos de gestão visa a eliminação de desperdícios, o aumento da eficiência e a capacitação das equipas para se envolverem no desenho de soluções.

Promovido pelo CHTMAD no âmbito de uma candidatura efetuada ao Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA), o projeto Melhoria da Experiência do Utente é uma iniciativa do Portugal 2020, que conta com financiamento da União Europeia, através do Feder, enquadrado no COMPETE2020 (Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização).

O projeto MEU – Melhoria da Experiência do Utente é uma iniciativa co-financiada pela União Europeia através do Fundo Social Europeu, enquadrado no COMPETE 2020 (Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização) e que inclui a discussão pública dos resultados, o que acontecerá no próximo dia 27, a partir das 9h30, no Auditório da Unidade Hospitalar de Vila Real.

Participe.

Pode visualizar o programa completo em https://www.chtmad.min-saude.pt/noticias.

A participação é gratuita, aberta a toda a população e sujeita a inscrição.