CHTMAD implementou Via Verde para o Cancro do Pulmão

O CHTMAD implementou, no passado mês de setembro, na Unidade Hospitalar de Vila Real, a Via Verde para o Cancro do Pulmão.

Este novo projeto pretende a identificação mais célere de novos casos de cancro do pulmão, tendo por base a articulação de profissionais especializados nesta patologia, com o objetivo de reduzir de 66 para 28 dias o tempo médio de espera desde a suspeita de uma neoplasia do pulmão, até à apresentação do caso em consulta multidisciplinar e início dos tratamentos.

A criação desta nova Via Verde tem na sua génese duas prioridades que beneficiam, de facto, o doente: a redução do tempo de espera entre a suspeita de uma neoplasia do pulmão e a confirmação do diagnóstico e a consequente redução da ansiedade por parte dos doentes.

Para Joelma Silva e Rafael Noya, médicos pneumologistas do CHTMAD responsáveis pelo processo, “esta Via Verde representa ganhos efetivos na saúde dos doentes porque quanto mais cedo forem identificados os casos mais possibilidades de cura terão.”

Acrescentam, ainda, que a celeridade do circuito definido representa uma atividade assistencial mais adequada, uma vez que “os pacientes com suspeita de cancro de pulmão são referenciados para o Protocolo Via Verde Cancro do Pulmão, onde é pedido um estudo de diagnóstico e estadiamento e, caso haja confirmação, é solicitada de imediato uma primeira consulta de Pneumologia-Oncológica”.

Para a implementação deste novo processo, foi necessário o envolvimento de diferentes especialidades que se articulam entre si (Anatomia Patológica, Genética, Imagiologia e Pneumologia), trabalhando numa ótica da melhoria do fluxo dos doentes dentro da Instituição.

Com a identificação e atribuição de prioridades, sempre que haja uma suspeita, esta tem uma “via rápida” atribuída pelos Serviços.

O cancro do pulmão continua a ser um dos tipos de cancro mais frequentes e a principal causa de morte por cancro a nível mundial. No CHTMAD, todos os anos, há uma média de aproximadamente 140 novos casos de neoplasia do pulmão.

O Conselho de Administração felicita os profissionais pela iniciativa e destaca o empenho e dedicação destes na melhoria contínua da prestação dos cuidados de excelência à população.

Fonte: GC CHTMAD