CHTMAD promoveu ação de formação “Analgesia do trabalho de parto”

Decorreu, no passado dia 25 de outubro, uma ação de formação, por videoconferência, sobre o tema: “Analgesia do trabalho de parto”, promovida pelo Serviço de Anestesiologia do CHTMAD.

O evento, que se realizou na sala de formação, teve como público alvo, grávidas da área de influência do CHTMAD, pertencentes ao ACES Alto Tâmega e Barroso, ACES Douro Sul e ACES Douro 1 – Marão e Douro Norte. Estas sessões de esclarecimento presenciais até 2020, foram interrompidas pela circunstância pandémica, e agora retomadas em regime não presencial.

Foram apresentadas e explicadas as várias opções de alívio da dor do Trabalho de Parto que o CHTMAD dispõe. No final, foi possível o esclarecimento de dúvidas por parte das grávidas e por parte de Enfermeiras ligadas à saúde materna dos referidos ACES.

Neste evento estiveram presentes, para além da Diretora do Serviço de Anestesiologia, Dra. Rosário Abrunhosa, a responsável pela Área de Anestesiologia em Obstetrícia, Dra. Susana Caramelo e os internos de formação específica de Anestesiologia, Dra. Ana Patrícia Pereira e Dr. Francisco Teixeira. Esteve igualmente presente a Enfermeira Chefe do Bloco de Partos e Obstetrícia, Enf.ª Manuela Rodrigues.