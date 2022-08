CHTMAD recebeu 1º Prémio de Investigação na Conferência de Enfermagem Oncológica

O Serviço de Oncologia do CHTMAD vence 1º prémio, na área da Enfermagem, na XV Conferência da Associação Enfermagem Oncológica Portuguesa (AEOP).

Com a apresentação do trabalho de investigação intitulado “ChemonInMotion: o exercício físico no controlo da fadiga em pessoas com a doença oncológica submetidas a quimioterapia”, a Enfermeira Catarina Rodrigues, co-autora deste trabalho, arrecadou, neste evento, o primeiro prémio.

Foi publicado na revista internacional “Oncology in Clinical Practice”, um scoping review (método de síntese do conhecimento) do trabalho.

GC CHTMAD