CHTMAD: Unidade de Angiologia e Cirurgia Vascular utiliza técnica diferenciada por via endovascular

A Unidade de Angiologia e Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD) realizou, pela primeira vez, no passado dia 3 de abril, uma intervenção por via endovascular a um aneurisma complexo da aorta abdominal, utilizando a técnica de Chimney.

Trata-se de uma técnica altamente diferenciada, cuja indicação terapêutica é direcionada para pacientes com situação clínica muito específica, constituindo um desafio pela sua complexidade, riscos e custos acrescidos.

Para Luís Machado, responsável por esta unidade, “esta diferenciação técnica permite alargar a oferta terapêutica aos nossos doentes e, também, aumentar a atratividade deste centro hospitalar na fixação de profissionais de saúde nesta região”.

O Aneurisma da Aorta é uma dilatação anormal da principal artéria do abdómen que, sendo progressiva, aumenta o risco de rotura e, consequentemente, o risco de morte. É um problema de saúde que afeta, sobretudo, homens com mais de 60 anos, fumadores.

Nestes casos, as soluções disponíveis de tratamento são: a Cirurgia Convencional e a Cirurgia Endovascular. Esta última, permite o tratamento de uma forma menos invasiva e é utilizada em doentes com maior risco cirúrgico.

No ano de 2022, o CHTMAD tratou, nas duas modalidades, cerca de 20 doentes com aneurismas da aorta abdominal.

O Conselho de Administração congratula-se pela melhoria alcançada na prestação de cuidados de saúde à população da região de Trás-os-Montes e Alto Douro.