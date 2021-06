Chuva intensa provocou inundações e quedas de árvores em Vila Real

Pela segunda vez, no espaço de duas semanas, a chuva intensa e a queda de granizo assolaram a região, provocando inundações, prejuízos em culturas e queda de árvores.

Ao final da tarde ontem, sexta-feira, a chuva intensa, acompanhada de granizo em alguns locais, provocou inundações em várias ruas da cidade de Vila Real. Garagens, ginásios e até o Mercado Municipal ficaram alagados.

O vídeos e fotografias, que resultaram do mau tempo, foram partilhados nas redes sociais, com exemplos de ruas inundadas que provocaram o caos no trânsito durante alguns minutos.

Segundo o CDOS de Vila Real, citado pela Agência LUSA, foram registadas algumas inundações e quedas de árvores, situações que foram “rapidamente resolvidas”.

De acordo com o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, de Vila Real, os principais constrangimentos aconteceram em vias que estão a ser alvo de obras de requalificação, nas principais artérias da cidade.

“A súbita queda de água causou o arrastamento de materiais para a via”, confirmou Orlando Matos, acrescentando que, fruto do mau tempo, registou-se um despiste, do qual não resultaram feridos.

Veja os vídeos: