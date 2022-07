Ciclo Artes de Rua inicia-se já esta semana em Vila Real

A partir desta sexta-feira, o ciclo “Artes de Rua” está de volta à cidade vila-realense com “mais um excelente programa” destinado a público de todas as idades.

“Este ano, teremos um programa nas linhas dos melhores”, salientou o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, confessando que a programação deste ano o deixa “muito orgulhoso”.

De facto, o ciclo, que se prolonga durante oito semanas, está divido em duas componentes em que a habitual arruada se combina com o programa Somos Património, um projeto de programação em rede apoiado pelo Norte 2020, que tem como parceiros os municípios de Vila Real, Bragança, Espinho e Arcos de Valdevez. “Com este programa procura-se, para além da fruição artística por parte do público, promover a visita ao património arquitetónico do centro histórico da cidade. É assim um programa para os residentes no concelho e na região, mas também um cartaz para atrair visitantes e proporcionar experiências artísticas estimulantes no contexto específico desta cidade transmontana e duriense”, referiu o autarca.

Para tal, estão agendados 15 espetáculos, com quatro companhias espanholas, 1 italiana e 10 portuguesas, todos eles com entrada livre.

Espetáculos vão envolver coletividades locais

De entre as várias atividades agendas para as próximas oito semanas, Mara Minahava, vereadora da Cultura, destacou o espetáculo “POI”, a 9 de julho, que funse as artes do circo com o popular jogo do pião, e o “Covilhetes e Pucarinhos”, a 5 de agosto, um espetáculo audiovisual que parte da recolha sonora e videográfica inspirada no Barro de Bisalhães e na tradição dos Covilhetes. “Estas iniciativas ajudam-nos a valorizar o nosso património, permitindo perpetuar a nossa identidade”, reforçou.

Além disso, sublinhou o espetáculo “Lúmen, uma história de amor”, agendado para dia 15 de julho, às 22h00, na Avenida Carvalho Araújo. Este evento, que abre o cartaz do ciclo Artes de Rua, vai implicar a participação de 50 participantes da comunidade local na manipulação de marionetes gigantes iluminadas que são elementos da Associação Mérito Rebelde de Abaças e Águias da Lage de Mouçós.

De referir, ainda, que a esta programação acrescem os eventos incluídos a agenda “Do Lado do Verão” do Teatro Municipal, da qual o diretor artístico, Rui Araújo, destacou o cinema ao ar livre e os concertos de verão.

Rui Araújo concluiu relembrando que, com a chegada do mês de agosto se inicia ciclo Clássicos de Verão, com música clássica ao ar livre.

