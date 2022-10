Ciclo de conversas com artistas no MACNA promove segunda sessão no próximo sábado

No próximo sábado, dia 8 de outubro, pelas 16h00, decorre a 2.ª sessão do ciclo de conversas intitulado “Um certo não sei quê: diálogos com artistas”, desenvolvido no âmbito das atividades de dinamização da atual exposição patente no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso – MACNA e que conta com a participação do artista plástico Pedro Calapez.

A iniciativa tem como ponto de partida uma visita guiada ao trabalho do artista que integra a exposição “Um certo não sei quê, escultura e pintura na coleção de Rui Victorino”, para depois, a partir de um diálogo conduzido pelo curador da mostra, Óscar Faria, se alargar o âmbito da apresentação para o percurso do artista e sua obra, em conversa a decorrer no Auditório do MACNA.

A participação neste encontro encontra-se sujeita a inscrição, de acordo com o tarifário em vigor. Contactos para inscrições: +351 276 009 137 | mac.nadirafonso@chaves.ptO artista Pedro Calapez nasceu em Lisboa (1953), onde vive e trabalha. Começou a participar em exposições na década de setenta e em 1982 fez a sua primeira exposição individual. Expôs individualmente em várias galerias e museus, não só em Portugal, como também no estrangeiro, tendo recebido inúmeros prémios ao longo da sua carreira.

A mostra estará patente ao público até dia 16 de outubro, de terça a domingo, das 09h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00.

GC CM