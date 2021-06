Ciclo de Música ao Luar: Peixe apresentou-se em Ermelo

Pedro Cardoso, artisticamente conhecido como Peixe, apresentou-se no passado sábado, na aldeia milenar de Ermelo, em Mondim de Basto.

Promovido no âmbito do Festival Inventa, este concerto intimista juntou algumas dezenas de pessoas no espaço exterior da escola primária de Ermelo, para ouvir e sentir os temas originais do ex-guitarrista dos Ornatos Violeta.

O Festival Inventa é um projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, a Associação de Municípios do Vale do Sousa – Rota do Românico, a Associação de Municípios do Baixo Tâmega e os Municípios de Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto, que tem como objetivo aproximar a população das artes e da cultura.

Trata-se de um projeto cofinanciado pelo NORTE 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que até ao final de maio de 2022 tem calendarizadas 51 apresentações de diferentes linguagens artísticas e tipologias, que passam pela música nacional, clássica e filarmónica, e contemplam ainda espetáculos de circo contemporâneo, performance visual e cruzamentos disciplinares.