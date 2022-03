Ciclo de sessões sobre literacia de cancro em Vila Real

O Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto (IPATIMUP) está a promover, de janeiro a março de 2022, um ciclo de sessões sobre literacia de cancro, designado “Tratar o cancro por tu”. A próxima sessão realiza-se em Vila Real, no dia 17 de março, pelas 18h30, no Auditório do Teatro Municipal, e será sobre o cancro do cólon.

Esta iniciativa tem como objetivo reintroduzir o tema do cancro na discussão pública e criar oportunidades para ouvir os especialistas sobre os avanços médicos e científicos do tratamento de uma doença que ainda mata mais de 28 mil portugueses por ano.

As sessões incluem, por exemplo, uma performance especial de Pedro Abrunhosa, textos criados especialmente para o evento por Mário de Carvalho e Afonso Reis Cabral, um depoimento em vídeo da diretora da Agência Internacional de Investigação em Cancro, Elisabete Weiderpass, e testemunhos e imagens captados por Kitato (instagrammer), Filipe Morato Gomes (blog de viagens «Alma de Viajante»), Luísa Pinto (jornalista) e Rui Barbosa Batista (escritor de viagens e blogger).