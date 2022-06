Ciclo “Os Nossos Artistas” com Exposição de Carneiro Rodrigues na Biblioteca Municipal de Chaves

No âmbito das exposições mensais levadas a efeito na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal e que integram o Ciclo “Os Nossos Artistas”,

surge a terceira exposição da autoria de Carneiro Rodrigues, inaugurada no passado dia 02 de junho, com a presença do executivo municipal.

Esta exposição integra uma série de obras cuja temática aborda o sagrado e o profano e que o artista intitula como “Imagens e Ideias”. É sobretudo composta por obras que o autor considera “fragmentadas” tendo em conta que o trabalho se desenvolveu através de vários estímulos, em tempos diferenciados.

Para o autarca flaviense, Nuno Vaz, “é de valorizar quem se dedica a qualquer atividade artística e o faz com esta paixão, com esta dedicação e com esta qualidade, merecendo de todos um reconhecimento muito relevante. Referiu ainda que “sempre que algum flaviense cria, Chaves fica mais rico, o nosso espólio cultural e aquilo que é a nossa riqueza coletiva fica mais reforçada.”

Nascido em Chaves, Carneiro Rodrigues conta com mais de três dezenas de exposições individuais e participou em diversas exposições coletivas nacionais e internacionais. É professor do ensino secundário e mantém uma atividade artística regular.

Organizada pelo Município, a exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público até dia 29 de junho, de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 13h00 e das 14h00 às 18h30 e sábado das 09h30 às 13h00.

GC CM de Chaves