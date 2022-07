Cidade de Chaves recebe os atletas do campeonato “Clericus Cup”

Foram recebidas no Auditório do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, hoje, dia 4 de julho, as equipas das diversas dioceses de Portugal, participantes na 15º edição do “Clericus Cup”, um torneio de futsal sob o tema “Fé, Futsal e Juventude”, que reúne padres que são também futebolistas.

Esta iniciativa, destinada à promoção do convívio e conhecimento mútuo dos clérigos, pretende desfazer ideias feitas relativas à sua vida quotidiana, evidenciando que a prática desportiva também é uma componente das suas vidas pastorais.

O campeonato é organizado este ano pela diocese de Vila Real, campeã em título, e conta com a colaboração da Autarquia Flaviense.

A prova desportiva prevê ainda momentos de partilha e descoberta da Cidade, entre os quais, uma visita guiada ao Museu das Termas Romanas e a celebração de uma Eucaristia, amanhã, pelas 11h00, no Santuário de São Caetano, que conta com as presenças de Sua Excelência Reverendíssima D. António Augusto, bispo de Vila Real, e Sua Excelência Reverendíssima D. José Leonardo, bispo de Ourense, padres de diversas localidades da raia e sacerdotes do Arciprestado do Alto-Tâmega.

O Vice-Presidente do município, Francisco Melo, considerou relevante receber esta edição da “Clericus Cup” no concelho, pois é uma competição desportiva que congrega a juventude do clero nacional, com relevo não só na dimensão desportiva, mas também na dimensão da vida pastoral, a qual é portadora de uma mensagem de paz junto das nossas comunidades.

O torneio, apadrinhado pelo selecionador nacional Fernando Santos, está a decorrer até ao dia 6 de julho, conta com a participação de 8 equipas a nível nacional, nomeadamente Vila Real, Guarda, Augusta, Viana, Vicentinos, Bracara, Porto e Viseu.