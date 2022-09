Cidade Flaviense acolhe a XVIII Maratona BTT Rota do Presunto

A Maratona BTT Rota do Presunto está de regresso a Chaves, no próximo domingo, dia 11 de setembro, com concentração marcada para as 09h00, no Jardim do Tabolado.

A beleza do território, as características únicas dos itinerários e a gastronomia são os atrativos da XVIII Maratona BTT Rota do Presunto, que promete ficar na história da modalidade. Com três percursos distintos, esta prova vai contemplar percursos de 20, 45 e 75 Km.

Um desafio, uma experiência à qual qualquer praticante de BTT não poderá ficar indiferente, com a oportunidade de passar um fim-de-semana inesquecível, num ambiente único entre alguns dos melhores praticantes da modalidade a nível nacional.Este evento, organizado pelo BTT Clube de Chaves com o apoio do Município de Chaves, continua a afirmar-se, ano após ano, como um projeto desportivo de continuidade, que visa a promoção, dinamização e valorização da região.Os interessados poderão consultar mais informação em www.bttclubedechaves.pt.

GC CM Chaves