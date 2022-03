Cidade flaviense surpreende com “Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves”

O Município encontra-se a desenvolver a primeira edição do “Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves”, a realizar nos restaurantes e hotelaria flaviense. Com data marcada de realização entre os dias 27 a 29 de maio, o evento ficará marcado pela exuberância e sabor da gastronomia, genuína manifestação de cultura, com a promoção de produtos da terra, entendidos no seu potencial atrativo turístico. Os visitantes do festival serão, garantidamente, brindados com experiências enogastronómicas únicas.

Os restaurantes e unidades hoteleiras interessados em participar deverão associar-se à iniciativa com a confeção de um prato de bacalhau ou um menu dedicado ao festival, que concilie a inovação com a tradição, devendo o mesmo estar disponível no cardápio desse fim de semana.

No âmbito desta iniciativa será ainda dinamizado um concurso gastronómico, por categorias, premiando os melhores restaurantes e chefes pelas suas criações, promovendo a originalidade e a modernização da gastronomia local, privilegiando sempre o Bacalhau, enquanto ingrediente de excelência da cozinha tradicional, pela enorme procura que lhe está associada, quer pelo público nacional, quer pelos visitantes da vizinha Galiza.

As inscrições para adesão ao “Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves” deverão ser formalizadas até dia 6 de abril, através de um formulário online AQUI, onde poderá também consultar mais informações.

Na página do município estarão também disponíveis os documentos inerentes à participação no concurso, com data limite até 15 de abril.

Em simultâneo decorrerá ainda na cidade, o evento “Fins de Semana Gastronómicos”, incrementado pela Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal.