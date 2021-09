Cientistas de vários países debatem na UTAD a agenda da transição verde nas regiões do Sul da Europa

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai ser palco, nos próximos dias 16 e 17 de setembro, do 28º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional (APDR), subordinado ao tema “Green and inclusive transitions in Southern European regions: What can we do better?”, com organização conjunta do CETRAD da UTAD e da APDR.

Nos dois dias de trabalhos, em sessões presenciais e online, cientistas de vários países irão debater como é que as políticas, nomeadamente as políticas regionais direcionadas para a coesão territorial, poderão promover a agenda europeia da transição ecológica de forma inclusiva nas regiões rurais e periféricas do Sul da Europa. Isto de modo a prevenir que se agravem as atuais dinâmicas de crescimento e competitividade territorial divergente e desigual, e para as quais se procuram respostas através do desenvolvimento rural inteligente.

Entre os especialistas convidados contam-se importantes personalidades de universidades e centros de investigação de Portugal, Itália, Reino Unido, França, Itália e Polónia. Como principal enfoque dos trabalhos estará a mais nova estratégia de crescimento da Europa, “The European Green Deal”, onde se definem direções e prioridades para um desenvolvimento económico mais verde e neutro em carbono, na atual e próximas décadas.

A sessão de abertura terá lugar pelas 9h30, no auditório BO.01 (Blocos Laboratoriais), onde decorrerão as demais sessões presenciais.

Mais informação em: www.apdr.pt/congresso/2021