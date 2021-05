Cientistas de vários países debatem na UTAD saúde animal e saúde humana

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar, nos próximos dias 1 e 2 de junho, na Aula Magna, a conferência internacional intitulada “One Health: new insights and challenges of zoonotic diseases”, que conta com a participação de vários oradores internacionais dedicados em particular aos temas da saúde animal, zoonoses e saúde humana. De grande importância para a área de Medicina Veterinária e Saúde Pública, esta conferência contará ainda com as presenças do Reitor da UTAD, da Ministra da Agricultura, do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde e de outras entidades com responsabilidade na Saúde Humana e na Saúde Animal, bem como entidades regionais e órgãos profissionais e científicos.

Em debate, nos dois dias de trabalhos, estarão os fatores que mudaram as interações entre pessoas, animais e meio ambiente, e que afetarão especificamente a investigação e controlo das doenças zoonóticas no futuro. Serão, para isso, abordados cinco tópicos principais: a) Mudanças climáticas: infeções emergentes e ameaças à biodiversidade; b) Sustentabilidade na Produção Animal – um desafio na perspetiva de Uma Só Saúde; c) Impacto das doenças zoonóticas epidémicas/pandémicas: questões-chave e lições a aprender; d) Doenças emergentes da vida selvagem: ameaças à saúde animal, humana e ambiental; e) Sistemas integrados de vigilância de doenças zoonóticas (em Medicina Humana e Medicina Veterinária).

Segundo os organizadores, o maior desafio no futuro é responder ao aparecimento de zoonoses no século XXI, o que exige um maior reconhecimento da ligação entre a Medicina Humana e a Medicina Veterinária, bem como da eficácia de recursos limitados e finitos, tanto humanos como financeiros, mas, acima de tudo, a consciência de que a saúde humana e a saúde animal fazem parte de uma comunidade global e são indissociáveis.

A conferência funcionará em modo híbrido, admitindo, em modo presencial, na Aula Magna, um máximo de 120 participantes.