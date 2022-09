CIM Alto Tâmega e Barroso distribuiu material promocional do território em Boticas

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMATB) arrancou esta quinta-feira à tarde, em Boticas, com a distribuição de acrílicos com QRcode do “Visit Alto Tâmega”, bem como de mapas turísticos do território pela hotelaria.

A distribuição em Boticas foi feita pelo Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, acompanhado pelo Primeiro Secretário da CIMATB, Ramiro Gonçalves.

Esta iniciativa surge no âmbito da Promoção Turística do Alto Tâmega e Barroso, em sintonia com o Plano estratégico da Região. Numa primeira fase, a distribuição será feita apenas pela hotelaria, mas numa segunda fase será alargada também à restauração e unidades de turismo rural.

A Boticas seguir-se-á a distribuição nos restantes municípios do Alto Tâmega e Barroso.